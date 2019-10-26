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Вест Хем – Шеффилд Юнайтед – 1:1 – видео голов и обзор матча

19:33 138 Читати українською
Вест Хем – Шеффилд Юнайтед – 1:1 – видео голов и обзор матча

Вест Хэм не удержал преимущество над Шеффилд Юнайтед в 10 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Вест Хэм – Шеффилд Юнайтед.

44’ Роберт Снодграс
 
Лис Муссе 68’
44’ Роберт Снодграс
68’ Лис Муссе

Вест Хэм не смог обыграть Шеффилд Юнайтед несмотря на ассист Ярмоленко. "Молотобойцы" вышли вперед в конце первого тайма, когда украинец вывел Снодграса лицом к лицу с голкипером. И во втором тайме Муссе сравнял счет и поставил точку в матче.

Ярмоленко ассистом не помог Вест Хэму победить Шеффилд Юнайтед

Таким образом, Вест Хэм и Шеффилд Юнайтед набрали по 13 очков и продолжают находиться в середине таблицы.

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Видеоновости Англия Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед Вест Хэм Вест Хэм Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед АПЛ
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