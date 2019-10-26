Вест Хем – Шеффилд Юнайтед – 1:1 – видео голов и обзор матча

Вест Хэм не удержал преимущество над Шеффилд Юнайтед в 10 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Вест Хэм – Шеффилд Юнайтед.

Вест Хэм не смог обыграть Шеффилд Юнайтед несмотря на ассист Ярмоленко. "Молотобойцы" вышли вперед в конце первого тайма, когда украинец вывел Снодграса лицом к лицу с голкипером. И во втором тайме Муссе сравнял счет и поставил точку в матче.

Ярмоленко ассистом не помог Вест Хэму победить Шеффилд Юнайтед

Таким образом, Вест Хэм и Шеффилд Юнайтед набрали по 13 очков и продолжают находиться в середине таблицы.