Лутон и Вест Хэм первыми сыграли в рамках 4-го тура АПЛ. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Вест Хэм стал приятной неожиданностью на старте сезона, набрав 7 очков в 3 турах. "Молоты" в образцовом контратакующем стиле разобрались с Челси и Брайтоном. Лутон с теми же соперниками потерпел разгромы. Единственная радость "шляпников" – их 10-тысячный стадион Кенилворт Роуд наконец-то готов принимать АПЛ.

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Вест Хэм выиграл первый тайм благодаря голу на 37-й минуте. Пакета вырезал роскошный навес на голову Боуэна, забившего во втором матче подряд. Это был единственный удар в створ ворот до перерыва. В начале второй половины Эмерсон еще раз поразил ворота Лутона, но ассистент Антонио залез в небольшой офсайд.

Под занавес встречи команды обменялись голами. Уорд-Праус навесом из углового нашел Зума. В компенсированное время Андерсен заставил Вест Хэм занервничать. Гости должны были затрястись еще больше, когда Уорд-Праус коснулся мяча руками в штрафной. Впрочем, арбитр не решился ставить пенальти.

Вест Хэм набрал 10 очков и стал новым лидером по меньшей мере до завтрашнего матча Ман Сити. Лутон за три тура набрал "баранку", поэтому вынужден сидеть на дне таблицы.

Боруссия Д умудрилась растерять 2:0 и подарила первое очко абсолютному новичку Бундеслиги.