Вест Хэм с Ярмоленко проиграл Борнмуту, Тоттенхэм вырвал победу у Фулхэма

Сегодня состоялись первые матчи 2-го тура чемпионата Англии.

В стартовом матче 2-го тура АПЛ Кардифф принимал Ньюкасл. Матч прошел при явном преимуществе подопечных Рафаэля Бенитеса. "Сороки" нанесли 6 ударов в створ ворот соперника, который смог ответить лишь одним. Ничья позволила обеим командам набрать первые очки в нынешнем чемпионате.

Вест Хэм Андрея Ярмоленко, который снова начал матч на скамейке запасных, дома уступил Борнмут. Арнаутович, реализовав пеналти, вывел команду украинском вперед на 32-й минуте. Однако, голы Уилсона и Кука принесли победу Борнмут. Ярмоленко появился на поле на 67-й минуте поединка, заменив Чичарито.

Лестер в меньшинстве обыграл Вулверхэмптон. Сначала защитник "Вулвз" Мет Догерти поразил собственные ворота, а в конце первого тайма Джеймс Мэддисон укрепил преимущество "лис". На 66-й минуте Джейми Варди получил прямую красную карточку за грубый фол, но Лестер сумел не пропустить и одержал первую победу в чемпионате.

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Эвертон на выезде одолел Саутгемптон. "Ириски" уже в первом тайме сумели забить два гола в ворота соперника. Сначала отметился Волкот, а затем новичок ливерпульцев Ришарлисон. "Святые" смогли ответить голом Ингса во втором тайме.

Тоттенхэм в нервном матче победил новичка УПЛ Фулхэм. Лукас Моура вывел "шпор" вперед в конце первого тайма. Но после перерыва Митрович быстро сумел вернуть равновесие. Команда Маурисио Почеттино смогла вырвать победу благодаря успешному отрезку в середине второго тайма, когда Триппьер и Кейн смогли отличиться с интервалом в 3 минуты.

Чемпионат Англии, 2 тур

Кардифф – Ньюкасл – 0:0

Удаление: Хейден, 66

Вест Хэм – Борнмут – 1:2

Голы: Арнаутович, 32, пенальти – Уилсон, 60, Кук, 66

Лестер – Вулверхэмптон – 2:0

Голы: Догерти, 29, автогол, Меддисон, 45

Удаление: Варди, 66

Тоттенхэм – Фулхэм – 3:1

Голы: Лукас Моура, 43, Триппьер, 74, Кейн, 77 – Митрович, 52

Эвертон – Саутгемптон – 2:1

Голы: Уолкот, 15 Ришарлисон, 31 – Ингс, 54