Лига конференций, 1/4 финала, ответные матчи

Вест Хем – Гент – 4:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Антонио, 37, 63, Пакета, 55 (п.), Райс, 58 – Куйперс, 26

Ницца – Базель – 1:2 (первый матч – 2:2)

Голы: Лаборд, 10 – Огюстен, 86, Адамс, 98

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Вест Хэм после выездной ничьей с Гентом пропустил первым. Гифт поборолся с двумя защитниками "молотков", буквально продавил их и сумел отдать на Самуасса. Тот пытался пробить сам с острого угла, но мяч срезался с ноги и отскочил в центр вратарской к Куйперсу. Расстрелять Ареолу с близкого расстояния для форварда не стало проблемой. На перерыв, однако, команды ушли при ничейном счете – Антонио в конце тайма головой точно замкнул навес с углового.

После отдыха Вест Хэм в течение 8 минут снял все вопросы относительно победителя: сначала Пакета с пенальти (за игру рукой) вывел лондонцев вперед, а затем Райс и Антонио (после забега через полполя) довели матч до разгрома. В следующем раунде подопечные Дэвида Мойеса померяются силой с нидерландским АЗ.

Ницца в поединке с Базелем вышла вперед уже в начале матча. Хозяева обокрали защитника гостей вблизи ворот, Лаборд получил мяч на правом фланге, сместился ближе к центру и с разворота вколотил сферу в ближний угол. Хозяева владели существенным преимуществом на протяжении всего поединка, однако забить еще раз так и не смогли. Зато своим шансом воспользовался соперник – Огюстен за 4 минуты до завершения основного времени восстановил статус-кво после розыгрыша штрафного и перевел игру в овертаймы.

Дополнительное время принесло успех Базелю – Адамс головой замкнул навес с левого фланга. Браими мог спасать Ниццу, но после пушечного выстрела с дальней дистанции попал в перекладину.

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