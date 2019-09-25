Вест Хэм разместил фото Ярмоленко на баннере следующего матча

Полузащитник сборной Украины стал "лицом" следующего домашнего матча Вест Хэма против Кристал Пэлас, который состоится 5 октября на арене Лондон Стэдиум.

Английский клуб Вест Хэм разместил фото украинского футболиста Андрея Ярмоленко на баннере очередного домашнего матча своей команды против Кристал Пэлас (в рамках 8-го тура Премьер-лиги). Футболист не впервые оказывается на клубном плакате – в свое время он уже призывал болельщиков на матчи любимой команды.

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Напомним, Ярмоленко длительное время восстанавливался после травмы ахилла, полученной в октябре 2018 года. В последнем матче чемпионата АПЛ именно Андрей вывел Вест Хэм вперед в матче 6 тура АПЛ против Манчестер Юнайтед, который закончился победой "молотков" 2:0. В сезоне АПЛ 2019/20 Андрей сыграл 5 матчей и забил 2 гола.

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