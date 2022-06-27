Полузащитник Джесси Лингард может снова попробовать свои силы в команде Дэвида Мойеса.

Через три дня заканчивается контракт 29-летнего англичанина с МЮ. Стороны его продолжать не будут, потому игрок находится в поисках нового клуба.

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Как сообщает Sky Sports , одним из претендентов на Джесси является Вест Хэм, который уже сделал предложение агентам Лингарда относительно переезда в Лондон на правах свободного агента. У футболиста уже есть достаточно успешный опыт выступлений за "молотков" во второй части сезона 2020/21. Тогда хавбек наиграл 16 матчей, отличившись 9 голами и 5 ассистами.

Напомним, Джесси является воспитанником Манчестер Юнайтед, за первую команду наиграл 273 поединка и выиграл четыре титула. Также "красные дьяволы" отправляли Лингарда в аренду: Бирмингем, Лестер, Брайтон, Дерби Каунти и вышеупомянутый Вест Хэм.