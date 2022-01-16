Чемпионат Англии 2021/22, 22-й тур

Ливерпуль – Брентфорд – 3:0

Голы: Фабинью, 44, Окслейд-Чемберлейн, 69, Минамино, 77

Вест Хэм – Лидс – 2:3

Голы: Боуэн, 34, Форнальс, 52 – Харрисон, 10, 37, 60

Ливерпуль в родных стенах принимал Брентфорд, пытаясь прервать 3-матчевую безвыигрышную серию в АПЛ. Фаворит противостояния был очевиден, однако встреча оказалась не такой простой, как ожидалось. В первом тайме мерсисайдцы провели всего два опасных эпизода, причем один из них подарили гости – Тони не дал собственному голкиперу перехватить навес с углового, срезав мяч на Ван Дейка, однако выстрел Вирджила в противоход Фернандес парировал. Второй же момент превратился в гол: на 44-й минуте Трент исполнил шикарную подачу Трента из корнера, а Фабинью запер на дальней штанги – 1:0!

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В начале второго тайма Брентфорд мог отыграться вследствие классного удара Мбеумо, однако мяч пролетел рядом с левым углом ворот. Ливерпуль ответил агрессивно: на 62-й минуте Жота из-за пределов штрафной пробил в штангу, на 67-й Диоге запорол выход один на один с Фернандесом, а на 69-й Окслейд-Чемберлейн забил второй гол – он замкнул навес от Робертсона. 2:0! На 77-й минуте хозяева добили "пчёл" голом свежего Минамино. В конце концов финальный свисток зафиксировал победу Ливерпуля со счётом 3:0.

В параллельном поединке Вест Хэм принимал Лидс, который держался в шести очках от зоны вылета и проиграл "молотобойцам" все 4 матча после возвращения в АПЛ. Лондонцы победили в последних четырёх турах АПЛ, поэтому ожидалась уверенная победа хозяев – впрочем, они пропустили уже на 10-й минуте вследствие выстрела Клиха из отскока. Фабиански парировал на Форшоу, а тот сразу же выкатил пас под удар Харрисону. 1:0! Правда, радость быстро сменилась беспокойством, ведь йоркширцы из-за травм потеряли Форшоу и Фирпо, а на 34-й минуте Боуэн сравнял счёт – Джаррод замкнул подачу с углового. 1:1!

Лидс не сдался, восстановив своё преимущество спустя всего три минуты. Гости тоже забили с углового: Айлинг сбросил подачу на дальнюю штангу, а Харрисон оформил дубль – 1:2! Именно с этим счётом команды ушли отдыхать, но в начале второго тайма Вест Хэм снова отыгрался. В этот раз отличился Форнальс, получивший скидку от Антонио, протиснувший защитника в штрафной и выстреливший в ближний угол. 2:2! Харрисона такой расклад не устраивал, так что на 60-й минуте он оформил хет-трик, эффектно перебросив Фабиански. 2:3!

Подопечные Марсело Бьелсы могли увеличить свой гандикап. Рафинья на 63-й минуте пробил со стандарта в штангу, а гол Клиха на 74-й отменили из-за досадного офсайда. Дэвид Мойес пытался спасти матч, выпустив на 69-й минуте Ярмоленко, а Андрей на 82-й ещё и гол забил – украинец сыграл на добивании после очередного корнера. К сожалению, взятие ворот отменили из-за положения вне игры. В компенсированное время Ярмола неплохо стрелял метров с 20-ти в левый нижний угол, однако Мелье поймал мяч. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Лидса.

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