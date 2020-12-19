Атакующий полузащитник Вест Хэма Майкл Антонио оставил свою подпись на новом контракте с лондонским клубом, сообщает официальный сайт "молотобойцев".

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Новое соглашение между клубом и 30-летним англичанином рассчитано до лета 2023 года. Майкл выступает за Вест Хэм с 2015 года, проведя 161 матч, в которых отметился 41 голом и 22 ассистов.

Антонио конкурирует за место в составе Вест Хэма с лидером сборной Украины Андреем Ярмоленко.

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