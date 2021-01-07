Нападающий Вест Хэма Себастьян Алле может покинуть лондонский клуб в зимнее трансферное окно.

"Молотки" договорились о трансфере Алле в Аякс, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Эллардайс первым трансфером избавит Ярмоленко от конкурента, – Sky Sports

По информации источника, сумма перехода составит 25 млн евро плюс бонусы. Для завершения трансфера осталось согласовать личные условия игрока, а также пройти медосмотр.

В текущем сезоне Алле провел 19 матчей в составе Вест Хэма, записав в свой актив 7 голов и 1 ассист. Напомним, "молотки" приобрели форварда за 50 млн евро из Айнтрахта в 2019 году.

Ман Юнайтед – Ман Сіті: експеримент Гвардіоли з бджолами дає результат, тотальний футбол б`є класичну модель Сульшера