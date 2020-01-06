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Вест Хэм попытается договориться с Миланом о переходе Кессье – представители "молотов" уже прибыли в Италию

6 января 19:12 87 Читати українською
Вест Хэм попытается договориться с Миланом о переходе Кессье – представители "молотов" уже прибыли в Италию
Франк Кессье / Eurosport

Английский Вест Хэма намерен усилиться хавбеком Милана Франком Кессье.

Представители лондонского клуба уже прибыли в Италию, где в ближайшие дни встретятся с руководством Милана и самим игроком. Первое предложение Вест Хэма составит 25 млн евро, информирует Calciomercato со ссылкой на Corriere dello Sport.

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Напомним, что Кессье перешел в Милан из Аталанты летом 2017 года на правах аренды. В 2019-м "россонери" выкупили права на ивуарийца. В текущем сезоне он сыграл 15 матчей в Серии А и забил 1 гол.

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