"Как этот инцидент отразится на клубе? Это, конечно, миллионы убытков, если учесть спонсоров, которые будут теперь держаться подальше. Главное в том, что Зума не только вызвал резкую критику и отчуждение в адрес личного бренда, но и подорвал целостность Вест Хэма.

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Вест Хэм тоже плохо справился с ситуацией. Если бы клуб отыграл по-другому, то, думаю, спонсоры типа Vitality сохранили бы лояльность. Один удар в этом случае привел к ряду автоголов", – цитирует эксперта по маркетингу Марселя Кнобиля The Telegraph.

Напомним, брат Курта Зума опубликовал видео, на котором защитник Вест Хэма избивает собственного кота. Инцидент сразу вызвал публичный резонанс.

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