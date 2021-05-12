Вест Хэм положил глаз на одноклубника Малиновского
Успехи Аталанты из Бергамо продолжают повышать спрос на исполнителей команды Джан Пьеро Гасперини.
Вест Хэм может усилиться Дуваном Сапатой, утверждает Eurosport.
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"Молотки" готовы выложить за форварда 35 млн фунтов. Кандидатура колумбийца станет приоритетной, если лондонцам не удастся переманить нападающего Челси Тамми Абрахама. Соглашение с "синими" далеко от заключения. Челси хочет получить за резервиста минимум 40 млн фунтов.
К слову, в нынешнем сезоне Дуван Сапата провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 12 результативных передач.
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