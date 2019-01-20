Вест Хэм подпишет Макси Гомеса на замену Арнаутовичу, – СМИ

Лондонский Вест Хэм стремится подписать нападающего Сельты из Виго Максимилиано Гомеса. На Альбионе он должен стать заменой лидеру "молотков" Марко Арнаутовичу.

Юнайтед продолжает переговоры с галисийцами по трансферу уругвайца, сообщает Mail on Sunday.

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По информации издания, тренерский штаб Вест Хэма хочет, чтобы Гомес заменил в Лондоне Марко Арнаутовича, близкого к переезду в китайскую Суперлигу. Преградой на пути трансфера "нового Суареса" может стать стоимость нападающего. Сельта желает получить за Гомеса 44 млн фунтов – именно такова клаусула игрока.

В сезоне 2018/19 Макси Гомес провел 18 матчей в Ла Лиге, в которых забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач. Ранее он выступал за Дефенсор Спортинг на родине.

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