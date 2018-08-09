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Вест Хэм подписал Карлоса Санчеса

20:25 19 Читати українською
Вест Хэм подписал Карлоса Санчеса
Карлос Санчес / ФК Вест Хэм

Полузащитник Карлос Санчес подписал контракт с Вест Хэмом Андрея Ярмоленко.

Вест Хэм на своем официальном сайте объявил о подписании опорного полузащитника Карлоса Санчеса. Контракт рассчитан на 2 года. Последним клубом игрока была Фиорентина, с которой он занял 8 строчку в турнирной таблице Серии А 2017/2018.

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Футболист сыграл 88 матчей за сборную Колумбии, также участвовал на чемпионате мира-2018, где подопечные Хосе Пекермана дошли до 1/8 финала, уступив в серии пенальти сборной Англии.

"Это отличная возможность и замечательный проект клуба, который имеет амбиции и стремится достигать самые высокие результаты", – сказал Санчес.

Ярмоленко выйдет в старте Вест Хэма – британские СМИ спрогнозировали состав на Ливерпуль

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