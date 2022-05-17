У форварда Уотфорда Деннис Эммануэль Бонавентуре есть все шансы остаться в АПЛ.

Нигериец, первым европейским клубом которого была луганская Заря, ярко заявил о себе в Англии. Хотя Уотфорд вылетел в Чемпионшип, но сам Денис забил 10 голов и отдал 6 ассистов.

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Бонавернтуре стал одним из открытий сезона, поэтому не удивительно, что есть желающие оставить его в элитном дивизионе. В частности, Вест Хэм готов заплатить за 24-летнего форварда около 20 млн фунтов, сообщает Mirror.

По информации издания, Уотфорд не будет препятствовать трансферу, но попытается выторговать максимально высокую цену, ведь часть суммы придется перечислить Брюгге. Добавим, что прошлым летом "шершни" заплатили бельгийцам за Денниса всего 3 млн фунтов.

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