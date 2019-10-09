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Вест Хэм поддержал Ярмоленко перед матчами Евро-2020 против Литвы и Португалии

10:10 73 Читати українською
Вест Хэм поддержал Ярмоленко перед матчами Евро-2020 против Литвы и Португалии
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко заручился поддержкой своего клуба перед поединками евроотбора против Литвы и Португалии.

 

Лондонский Вест Хэм в своем официальном твиттере пожелал удачи украинскому полузащитнику.

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Ярмоленко в составе сборной Украины сыграет с Литвой (11 октября, Харьков) и Португалией (14 октября, Киев). Предыдущий матч отбора против тех же литовцев и спарринг с Нигерией стали для игрока "молотков" первыми после длительной паузы, связанной с травмой.

Напомним, Ярмоленко отметился двумя голами в своих трех последних матчах за Вест Хэм.

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Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Сборная Украины Украинцы за рубежом Украина - Литва Вест Хэм Вест Хэм
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