Вест Хэм поддержал Ярмоленко перед матчами Евро-2020 против Литвы и Португалии

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко заручился поддержкой своего клуба перед поединками евроотбора против Литвы и Португалии.
Лондонский Вест Хэм в своем официальном твиттере пожелал удачи украинскому полузащитнику.
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Ярмоленко в составе сборной Украины сыграет с Литвой (11 октября, Харьков) и Португалией (14 октября, Киев). Предыдущий матч отбора против тех же литовцев и спарринг с Нигерией стали для игрока "молотков" первыми после длительной паузы, связанной с травмой.
Напомним, Ярмоленко отметился двумя голами в своих трех последних матчах за Вест Хэм.
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