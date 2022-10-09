Чемпионат Англии 2022/23, 10-й тур

Вест Хэм – Фулхэм – 3:1

Голы: Боуэн, 29 (пен), Скамакка, 63, Антонио, 90+1 – Перрейра, 5

Кристал Пэлас – Лидс – 1:1

Голы: Эдуар, 24 – Стрёйк, 10

Программу дня в Англии открывало лондонское дерби между Вест Хэмом и Фулхэмом. "Коттеджеры" шикарно начали встречу, открыв счёт уже на 5-й минуте усилиями Перрейры, однако герой на 27-й минуте превратился в антигероя. Андреас привёз пенальти, который реализовал Боуэн – 1:1. Кстати, Джаррод забил 19 из 23 своих голов в АПЛ (83%) на Олимпийском стадионе; ни один другой игрок чемпионата в истории (среди тех, у кого не менее 20 голов) не имеет столь высокого показателя на одной арене.

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В середине второго тайма "молотобойцы" ещё и второй гол забили – это Скамакка отличился с дебютного ассиста Пакеты в АПЛ. Джанлука с 6 голами вырвался в лидеры среди итальянских бомбардиров в топ-5 лиг Европы, да и в целом больше забили только Фоден, Кейн и Холанд.

В компенсированное время Вест Хэм добил Фулхэм голом Майкла Антонио. 3:1! Правда, арбитры проморгали игру рукой. Так или иначе, лондонцы одержали вторую победу подряд.

В параллельной встрече Кристал Пэлас принимал Лидс. Безвыигрышная серия команд длилась уже 4 тура, поэтому обе очень хотели победить. Гости стартовали мощно, вырвавшись вперёд на 10-й минуте благодаря голу Стрёйка, но уже на 24-й лондонцы восстановили статус-кво – это Эдуар замкнул подачу Эбуэхи со стандарта. 1:1.

В первом тайме доминировал Лидс, который вел по ударам со счетом 7:1 и имел несколько топ-моментов, но второй тайм "павлины" тотально провалили. 11:3 по ударам, 4:1 по попаданиям в створ, 0,99 xG против 0,22 – именно с этими цифрами "орлы" разрывали соперника. В конце концов, на 76-й минуте это вылилось в гол Эзе с линии штрафной. Он оказался победным для Кристал Пэлас. 2:1!

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