Вест Хэм планирует подписать Лукаса Переса

Клуб Андрея Ярмоленко Вест Хэм пытается подписать нападающего Арсенала Лукаса Переса.

По данным портала Sky Sports, опытный нападающий "канониров" является главной целью Вест Хэма на трансферном рынке после провала с переходом Ясина Браими из Порту.

Заметим, что Лукас Перес несколько лет назад выступал за Карпаты, а последний сезон нападающий провел в испанском Депортиво на правах аренды.

Напомним, этим летом Вест Хэм уже подписал Андрея Ярмоленко, Фелипе Андерсона, Фабиана Бальбуена, Лукаша Фабиански, Иссу Диопа, Джека Уилшера и Райана Фредерикса.

Клубы АПЛ снова потратили на трансферы более миллиарда евро – среди лидеров Вест Хэм Ярмоленко