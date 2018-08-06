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Вест Хэм планирует подписать Лукаса Переса

14:03 22 Читати українською
Вест Хэм планирует подписать Лукаса Переса
Лукас Перес / AS

Клуб Андрея Ярмоленко Вест Хэм пытается подписать нападающего Арсенала Лукаса Переса.

По данным портала Sky Sports, опытный нападающий "канониров" является главной целью Вест Хэма на трансферном рынке после провала с переходом Ясина Браими из Порту.

Заметим, что Лукас Перес несколько лет назад выступал за Карпаты, а последний сезон нападающий провел в испанском Депортиво на правах аренды.

Напомним, этим летом Вест Хэм уже подписал Андрея Ярмоленко, Фелипе Андерсона, Фабиана Бальбуена, Лукаша Фабиански, Иссу Диопа, Джека Уилшера и Райана Фредерикса.

Клубы АПЛ снова потратили на трансферы более миллиарда евро – среди лидеров Вест Хэм Ярмоленко

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