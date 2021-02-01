Защитник Уинстон Рид продолжит выступления во втором по силе дивизионе Англии.

Рид присоединился к Брентфорду на правах аренды до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт Вест Хэма.

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Прошлый год защитник провел в МЛС в Канзас Сити. Добавим, что Рид страдает из-за серьезного повреждения колена, которое получил в 2018 году.

К слову, Брэнтфорд занимает третье место в Чемпионшипе с 48 очками в активе, отставая от второго Суонси на 2 пункта.

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