Вест Хэм отпустил своего опытного защитника в Чемпионшип
16:03 - Читати українською
Защитник Уинстон Рид продолжит выступления во втором по силе дивизионе Англии.
Рид присоединился к Брентфорду на правах аренды до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт Вест Хэма.
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Прошлый год защитник провел в МЛС в Канзас Сити. Добавим, что Рид страдает из-за серьезного повреждения колена, которое получил в 2018 году.
К слову, Брэнтфорд занимает третье место в Чемпионшипе с 48 очками в активе, отставая от второго Суонси на 2 пункта.
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