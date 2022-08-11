Следующую кампанию хорват проведет на правах аренды за Торино, сообщает официальный сайт "быков".

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Вест Хэм в лучшем случае отобьет половину расходов на Влашича. Если год назад "молоты" отдали за него московскому ЦСКА 30 миллионов евро, то сейчас сумма выкупа предусматривает лишь 15 миллионов. Такой регресс связан со слабыми выступлениями хорвата за Вест Хэм. В прошлом сезоне он провел 31 матч, в котором отличился лишь 2 голами и одним ассистом.

Напомним, Торино начнет новый розыгрыш Серии А 13 августа матчем против Монцы.

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