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Вест Хэм отказался платить солидную сумму за российского нападающего

20:38 218 Читати українською
Вест Хэм отказался платить солидную сумму за российского нападающего
Федор Чалов / Sportbox

Вест Хэм не стал подписывать российского нападающего Федора Чалова за невероятную сумму.

Нападающий ЦСКА Федор Чалов мог стать одноклубником Андрея Ярмоленко в Вест Хэме, сообщает ExWHUemployee.

Ярмоленко возвращается в Вест Хэм, но 2 человека осложняют его перспективы – английские СМИ о будущем украинца

Российский клуб хотел получить за своего нападающего 25 млн фунтов, но "молотки" отказались от подписания футболиста.

Напомним, Вест Хэм продал своего нападающего Марко Арнаутовича в китайский Шанхай СИПГ за 25 млн евро.

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