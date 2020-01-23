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Вест Хэм отказался от возвращения Пайе из-за скандального ухода игрока 3 года назад

13:10 81 Читати українською
Вест Хэм отказался от возвращения Пайе из-за скандального ухода игрока 3 года назад
Дімітрі Пайє / AP

Вест Хэм продолжает искать опции усиления состава в зимнее трансферное окно.

Лондонцы рассматривали вариант с подписанием хавбека Марселя Димитри Пайе, однако решили отказаться от трансфера, информирует Sky Sports.

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Француз защищал цвета Вест Хэма с 2015 по 2017 год и был одной из главных звезд команды. Однако его уход из Аптон Парка вышел скандальным. Пайе устроил бойкот и даже угрожал нанести себе травму, если Вест Хэм не согласится отпустить его. "Молоты" отчаянно ищут креативного хавбека, однако неудачный опыт работы с французом заставил их искать другие варианты.

К слову, Пайе отличился 8 голами и тремя ассистами за Марсель в сезоне 2019/20.

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Англия Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Димитри Пайе Димитри Пайе Вест Хэм Вест Хэм Марсель Марсель
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