Вест Хэм отказался от возвращения Пайе из-за скандального ухода игрока 3 года назад

Вест Хэм продолжает искать опции усиления состава в зимнее трансферное окно.

Лондонцы рассматривали вариант с подписанием хавбека Марселя Димитри Пайе, однако решили отказаться от трансфера, информирует Sky Sports.

Вест Хэм нацелился на чемпиона мира – Рома готова продать игрока за смешную сумму

Француз защищал цвета Вест Хэма с 2015 по 2017 год и был одной из главных звезд команды. Однако его уход из Аптон Парка вышел скандальным. Пайе устроил бойкот и даже угрожал нанести себе травму, если Вест Хэм не согласится отпустить его. "Молоты" отчаянно ищут креативного хавбека, однако неудачный опыт работы с французом заставил их искать другие варианты.

К слову, Пайе отличился 8 голами и тремя ассистами за Марсель в сезоне 2019/20.

У Ярмоленко супер зарплата и еще один большой грех для Мойеса – самый авторитетный инсайдер о трансфере из Вест Хэма