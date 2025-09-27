Вест Хэм определился с новым главным тренером после отставки Грэма Поттера. Как сообщает Givemesport, клуб согласовал условия контракта с Нуну Эшпириту Санту, и уже в ближайшее время португалец должен начать работу с лондонским клубом. Ожидается, что он проведет первую тренировку с командой уже сегодня и будет руководить Вест Хэмом в выездном матче против Эвертона Виталия Миколенко.

Клуб АПЛ, интересующийся Довбиком, официально уволил тренера

Напомним, Поттера уволили лишь после пяти туров АПЛ – поражение 1:2 от Кристал Пэлас стало последней каплей владельцев клуба. Его команда набрала лишь шесть побед в 25 играх под руководством англичанина, и сейчас Вест Хэм находится на 19-м месте в таблице.

Поиски нового наставника велись оперативно. Вице-президент клуба Карен Брэйди лично вела переговоры с Нуну Эшпириту Санту, который меньше чем три недели назад потерял работу в Ноттингем Форест. Там он был уволен после всего трех матчей сезона, несмотря на новый трехлетний контракт, подписанный летом. В то же время в прошлом сезоне специалист вывел Ноттингем Форест на седьмое место и подарил клубу еврокубки впервые за 30 лет.

Тоттенхэм легко разбил Вест Хэм – дебютный ассист Симонса и красота от Бергваля