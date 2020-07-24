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Вест Хэм оформил полноценный трансфер Соучека

15:10 - Читати українською
Вест Хэм оформил полноценный трансфер Соучека
Томаш Соучек / PA Wire

Полузащитник Томаш Соучек продолжит свои выступления за лондонский Вест Хэм. Последние полгода он провел в британской столице на правах аренды из пражской Славии.

"Молотки" воспользовались опцией выкупа 25-летнего хавбека, сообщает официальный сайт клуба.

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Соучек подписал с Вест Хэмом соглашение на 4 года. Трансфер чеха обошелся лондонцам ориентировочно в 16,2 млн евро. Полноценный контракт с "молотками" Соучек заслужил игрой во второй половине сезона 2019/20 – в конце января он поехал в Лондон на правах аренды из пражской Славии.

Всего в нынешнем сезоне АПЛ Томаш Соучек успел провести 12 матчей, в которых забил 3 мячей.

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