Вест Хэм на официальном сайте сообщил, что клуб завершит сотрудничество с Лукашем Фабиански, Владимиром Цоуфалом, Аароном Крессвелом и Дэнни Ингзом.

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У всех завершаются контракты, а "молотки" не планируют продлевать соглашения. Интересно, что опция продления контракта была у Фабиански, но лондонцы решили не пользоваться ею в случае с 40-летним голкипером.

Заметим, что Фабиански, Цоуфал и Крессвелл поиграли бок о бок с Андреем Ярмоленко в составе Вест Хэма (украинец играл за лондонцев с 2018 по 2022 годы). В общем, Фабиански отыграл за "молотков" 215 матчей (пропустил 289 голов), Цоуфал – 177 игр (20 ассистов), Крессвелл – 309 поединков (11 голов и 37 ассистов), Ингз – 69 матчей (5 голов и 5 ассистов).

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