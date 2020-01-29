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Вест Хэм официально подписал хавбека сборной Чехии – новичок ранее уже встречался с Ярмоленко

18:58 60 Читати українською
Вест Хэм официально подписал хавбека сборной Чехии – новичок ранее уже встречался с Ярмоленко
Томаш Соучек / Фото ФК Вест Хем

Вест Хэм решил усилить звено полузащиты представителем пражской Славии.

Томаш Соучек с сегодняшнего дня будет защищать цвета Вест Хэма, сообщает официальный сайт клуба.

Вест Хэм не будет отпускать Ярмоленко в январе – известна причина

Лондонцы договорились со Славией об аренде 24-летнего полузащитника до лета 2020 года. Также в соглашении прописана возможность выкупа игрока во время летнего трансферного окна.

Томаш выступает на позиции центрального хавбека, поэтому не будет конкурировать с Андреем Ярмоленко за место в стартовом составе. Стоит отметить, что игроки раньше встречались во время матча Лиги наций Чехия – Украина (1:2).

В текущем сезоне чемпионата Чехии Соучек провел 17 матчей, в которых отметился 8-ю голами.

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