Вест Хэм официально подписал форварда Базеля – потенциального соперника Динамо в Лиге чемпионов

Нападающий Базеля Альбиан Айети стал одноклубником Андрея Ярмоленко в Вест Хэме.

Вест Хэм объявил о переходе форварда Базеля Альбиана Айети. Соглашение рассчитано на 4 сезона с опцией пролонгации еще на 2 года, информирует официальный сайт "молотков".

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Клубы договорились не раскрывать финансовые условия трансфера 22-летнего нападающего (неофициально – около 8 млн фунтов), который в команде Андрея Ярмоленко выбрал 27-й номер. За 3 сезона в Базеле швейцарец, который является воспитанником клуба, забил более 40 голов.

Напомним, Базель является потенциальным оппонентом Динамо в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2019/20. Правда, обе команды первые матчи 3-го раунда проиграли: киевляне уступили Брюгге, а швейцарцы – ЛАСКу.

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