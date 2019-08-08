toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ЦСКА СОФИЯ - ЗАРЯ МАРИУПОЛЬ - АЗ ТРАНСФЕРЫ ЛИГА ЕВРОПЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Вест Хэм официально подписал форварда Базеля – потенциального соперника Динамо в Лиге чемпионов

21:43 44 Читати українською
Вест Хэм официально подписал форварда Базеля – потенциального соперника Динамо в Лиге чемпионов
Альбиан Айети / ФК Вест Хэм

Нападающий Базеля Альбиан Айети стал одноклубником Андрея Ярмоленко в Вест Хэме.

Вест Хэм объявил о переходе форварда Базеля Альбиана Айети. Соглашение рассчитано на 4 сезона с опцией пролонгации еще на 2 года, информирует официальный сайт "молотков".

Скауты Вест Хэма просматривали Цыганкова и других игроков Динамо в матче Лиги чемпионов против Брюгге

Клубы договорились не раскрывать финансовые условия трансфера 22-летнего нападающего (неофициально – около 8 млн фунтов), который в команде Андрея Ярмоленко выбрал 27-й номер. За 3 сезона в Базеле швейцарец, который является воспитанником клуба, забил более 40 голов.

Напомним, Базель является потенциальным оппонентом Динамо в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2019/20. Правда, обе команды первые матчи 3-го раунда проиграли: киевляне уступили Брюгге, а швейцарцы – ЛАСКу.

Ребров випередив Ярмоленка, а Дієго Коста вказав шлях Зозулі: 15 трансферів зірок, про які ви могли не знати

blog_ava
ЦСКА София – Заря: анонс матча 3-го квалификационного раунда ЛЕ
08:00
1003
Теги
Трансферы Чемпионата Англии Англия Трансферы Вест Хэм Вест Хэм Базель Базель Альбиан Айети Альбиан Айети
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Давид Луис официально перешел в Арсенал
    Англія — 22:2536 Давид Луис официально перешел в Арсенал
23
час
:
11
мин
Монако
21:45
Лион
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук