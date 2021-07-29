Соглашение с 28-летним вратарем рассчитано на сезон 2021/22. Летом следующего года лондонцы получат право выкупа Ареола, информирует официальный сайт Вест Хэма.

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Сезон 2020/21 француз провел на правах аренды в составе Фулхэма, но не сумел спасти команду от вылета из АПЛ, хотя и был признан лучшим игроком года в клубе. Права на Ареола до сих пор принадлежат ПСЖ, с которым у него действующий контракт до 30 июня 2023-го. В составе парижан вратарь трижды стал чемпионом Лиги 1, а еще в его активе есть чемпионство Испании с мадридским Реалом. В составе сборной Франции Ареола выиграл ЧМ-2018, хотя и не сыграл ни одного матча на турнире.

Напомним, Вест Хэм, цвета которого защищает украинец Андрей Ярмоленко, в прошлом сезоне АПЛ финишировал 6-м. Это позволило команде Дэвида Мойеса квалифицироваться в Лигу Европы 2021/22.

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