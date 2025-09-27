Вест Хэм официально назначил Эшпириту Санту главным тренером
Португальский наставник Нуну Эшпириту Санту официально возглавил Вест Хэм.
Вест Хэм официально определился с заменой Грэму Поттеру на посту главного тренера, назначив на его место Нуну Эшпириту Санту.
51-летний португальский специалист не долго оставался без работы после увольнения из Ноттингем Форест.
Эшпириту Санту подписал трехлетний контракт с лондонским клубом.
В сезоне 2024/25 экс-наставник Ноттингем Форест сенсационно пробился с "лесниками" в Лигу Европы, заняв седьмое место в АПЛ.
Следующий матч Вест Хэм проведет против Эвертона 29 сентября.
