Вест Хэм официально определился с заменой Грэму Поттеру на посту главного тренера, назначив на его место Нуну Эшпириту Санту.

Вест Хэм оперативно определился с новым тренером – Именитый наставник будет готовить команду к матчу с Миколенко

51-летний португальский специалист не долго оставался без работы после увольнения из Ноттингем Форест.

Эшпириту Санту подписал трехлетний контракт с лондонским клубом.

В сезоне 2024/25 экс-наставник Ноттингем Форест сенсационно пробился с "лесниками" в Лигу Европы, заняв седьмое место в АПЛ.

Следующий матч Вест Хэм проведет против Эвертона 29 сентября.

West Ham United is delighted to announce the appointment of Nuno Espírito Santo as the Club’s new men’s Head Coach. — West Ham United (@WestHam) September 27, 2025

Зинченко помог забить и сам привез гол из Бернли, Тоттенхэм спасся от поражения Брайтону, Лидс эффектно победил Вулвз