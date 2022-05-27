Контракты голкипера Дэвида Мартина, защитника Райана Фредерикса, хавбека Марка Нобла и вингера Андрея Ярмоленко с "молотами" истекают 30 июня и продолжены не будут, информирует пресс- служба клуба .

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Вест Хэм на прощание вспомнил отдельные моменты с украинцем: "Среди памятных ударов Ярмоленко были два гола во время его дебютного матча с Эвертоном в сентябре 2018-го, жизненно важный поздний победный выстрел против Челси в АПЛ в июле 2020-го действия в победных встречах с Астон Виллой и Севильей этого марта".

К слову, больше всего поединков за первую команду лондонцев провел капитан Нобл – 550. Ярмоленко наиграл 86 матчей (тринадцать голов и семь результативных передач), Фредерикс – 77, а Мартин – 5.

Также Вест Хэм покинули еще 6 игроков, игравших в молодежных командах. Это Натан Холланд, Джейден Феврье, Бернардо Росса, Амаду Диалло, Оссама Эшли и Исаак Эванс. Их контракты тоже завершаются 30 июня.

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