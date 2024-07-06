"Молотки" на официальном сайте сообщили о трансфере уже экс-капитана Вулверхэмптона Макса Килмана.

Сборная Украины должна забыть о капитане клуба АПЛ – он мечтает играть за другую страну

Сумма перехода пока не разглашаются, а контракт рассчитан аж на 7 лет. Ранее сообщалось, что подписание Килмана обойдется Вест Хэму в 45 млн евро.

Напомним, что у Килмана украинские корни. Незадолго до Евро-2020 игрок даже получил украинский паспорт, чтобы иметь возможность выступать за сборную Украины. Однако позже ФИФА ему запретила это делать. Впоследствии Макс заявил, что его мечта – "играть за сборную Англии". Всего за Вулверхэмптон Килман сыграл 151 матч, в которых отметился 5 голами и 3 ассистами.

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