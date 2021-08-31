Хорват подписал с Вест Хэмом пятилетний контракт, а сумма трансфера Влашича из ЦСКА не разглашается, информирует официальный сайт "молотков".

Вест Хэм официально объявил о подписании Зума

Отметим, что основная позиция Николы на поле – атакующий хавбек, однако он может сыграть на обоих флангах, поэтому шансы Ярмоленко на попадание в стартовый состав ухудшились. Добавим, что Влашич защищал цвета Хорватии на Евро-2020, сыграв в каждом из 4 матчей "клетчатых", и забил в ворота сборной Шотландии.

В прошлом сезоне Никола в составе московского ЦСКА провел 34 матча во всех соревнованиях, записав в свой актив 12 голов и 6 результативных передач.

Вест Хэм с Ярмоленко расписал боевую ничью с Кристал Пэлас, Эвертон одолел Брайтон и другие матчи 3-го тура АПЛ