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Вест Хэм объявил о подписании Уилшера

17:41 46 Читати українською
Вест Хэм объявил о подписании Уилшера
Джек Уилшир / фото: официальный сайт Вест Хэма

Экс-хавбек лондонского Арсенала Джек Уилшир продолжит карьеру в другом лондонском клубе.

Джек Уилшир стал игроком лондонского Вест Хэма, сообщает официальный сайт "молотобойцев". Уилшир подписал контракт сроком на три года.

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Напомним, Уилшир является воспитанником Арсенала. Он дебютировал в составе первой команды "канониров" в 2008 году в возрасте 16 лет. Хавбек также успел поиграть в аренде в Болтоне и Борнмуте. Контракт Джека с Арсеналом закончился в июне этого года.

В прошлом сезоне 26-летний Уилшир принял участие в 20 матчах АПЛ, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи.

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