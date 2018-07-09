Вест Хэм объявил о подписании Уилшера

Экс-хавбек лондонского Арсенала Джек Уилшир продолжит карьеру в другом лондонском клубе.

Джек Уилшир стал игроком лондонского Вест Хэма, сообщает официальный сайт "молотобойцев". Уилшир подписал контракт сроком на три года.

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Напомним, Уилшир является воспитанником Арсенала. Он дебютировал в составе первой команды "канониров" в 2008 году в возрасте 16 лет. Хавбек также успел поиграть в аренде в Болтоне и Борнмуте. Контракт Джека с Арсеналом закончился в июне этого года.

В прошлом сезоне 26-летний Уилшир принял участие в 20 матчах АПЛ, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи.

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