Вест Хэм объявил о переходе Форналса – он может сыграть на позиции Ярмоленко

Атакующий полузащитник Вильярреала Пабло Форналс официально перебрался в Вест Хэм. Он стал вторым самым дорогим трансфером в истории клуба.

Вест Хэм официально подписал хавбека Вильярреала Пабло Форналса, на которого претендовали Арсенал с Тоттенхэмом. Соглашение рассчитано на 5 лет с возможностью продления еще на сезон, информирует официальный сайт "молотобойцев".

Зинченко подорожал на треть и сравнялся с Ярмоленко по трансферной стоимости

Хавбек будет представлен после молодежного чемпионата Европы, на который поедет в составе сборной Испании.

23-летний Форналс может сыграть на любой позиций в атаке, в частности, справа – на позиции Андрея Ярмоленко. Испанец стал вторым самым дорогим трансфером в истории Вест Хэма – за него выложили 23 млн фунтов. Больше стоил только Фелипе Андерсон – 42 млн летом прошлого года.

Суддівське свавілля та ефектний трюк відомого в Іспанії ветерана наближають Зозулю в "потужний європейський клуб"