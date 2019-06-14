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Вест Хэм объявил о переходе Форналса – он может сыграть на позиции Ярмоленко

15:12 61 Читати українською
Вест Хэм объявил о переходе Форналса – он может сыграть на позиции Ярмоленко
Пабло Форналс / ФК Вест Хэм

Атакующий полузащитник Вильярреала Пабло Форналс официально перебрался в Вест Хэм. Он стал вторым самым дорогим трансфером в истории клуба.

Вест Хэм официально подписал хавбека Вильярреала Пабло Форналса, на которого претендовали Арсенал с Тоттенхэмом. Соглашение рассчитано на 5 лет с возможностью продления еще на сезон, информирует официальный сайт "молотобойцев".

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Хавбек будет представлен после молодежного чемпионата Европы, на который поедет в составе сборной Испании.

23-летний Форналс может сыграть на любой позиций в атаке, в частности, справа – на позиции Андрея Ярмоленко. Испанец стал вторым самым дорогим трансфером в истории Вест Хэма – за него выложили 23 млн фунтов. Больше стоил только Фелипе Андерсон – 42 млн летом прошлого года.

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