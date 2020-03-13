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Вест Хэм объявил о частичном карантине

17:30 8 Читати українською
Вест Хэм объявил о частичном карантине
Игроки Вест Хэма / Reuters

Одноклубники Андрея Ярмоленко закрыты на частичный карантин из-за пандемии коронавируса.

Игроки Вест Хэма, принявшие участие в поединке 29-го тура АПЛ против Арсенала, закрыты на частичный карантин, сообщает официальный сайт "молотков".

АПЛ официально объявила об остановке чемпионата

Причиной такого решения стал выявленный коронавирус у главного тренера "канониров" Микель Артета. Все представители Вест Хэма, контактировавшие с испанским специалистом, находятся в режиме самоизоляции. Также на тренировочной базе и других объектах "молотков" провели обстоятельную уборку.

Напомним, АПЛ приостановила чемпионат по 4 апреля из-за пандемии коронавируса. Ранее о подобном решении объявили другие европейские страны, в частности Италия и Испания.

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Теги
Англия Микель Артета Микель Артета коронавирус Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм
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