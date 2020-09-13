Вест Хэм – Ньюкасл – 0:2 – видео голов и обзор матча
Ньюкасл в стартовом туре нового сезона АПЛ уверенно одолел Вест Хэм. Смотрите видео голов и обзор матча на сайте "Футбол 24".
Первый тайм поединка первого тура между Вест Хэмом и Ньюкаслом голов не принес, хотя подопечные Мойеса имели несколько хороших возможностей уйти на перерыв с преимуществом в счете.
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После отдыха "сороки" неожиданно вышли вперед – Хави Манкильйо навесил с правого фланга на ближнюю штангу, Джефф Хендрик опередил защитника хозяев Анжело Огбонну и головой сбросил мяч во вратарскую. Там молниеносную реакцию продеконстрував Каллум Уилсон, которому удалось на мгновение опередить голкипера "молотов" и ногой замкнуть передачу. 0:1!
На 67-й минуте на поле появился наш Андрей Ярмоленко, которому, однако, не удалось открыть счет голам в официальных матчах в новом сезоне (украинец имел три неплохие попытки). А за три минуты до окончания матча финальную точку поставил Хендрик, прицельным ударом из-под защитника попав в левую девятку.
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