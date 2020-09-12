Вест Хэм – Ньюкасл: онлайн-трансляция матча АПЛ
21:05 - Читати українською
Вест Хэм в дебютном матче нового сезона АПЛ принимает Ньюкасл. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1-го тура АПЛ Вест Хэм – Ньюкасл начался в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция от "Setanta Sports" доступна в этой новости, "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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Андрей Ярмоленко начал матч с лавки запасных.
Стартовые составы
Вест Хэм:
Ньюкасл:
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