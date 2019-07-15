Вест Хэм не смог договориться с Торино по Белотти – итальянцы просят космическую сумму своего форварда

Торино стремится удержать своего нападающего Андреа Белотти любым способом.

"Быки" отказали Вест Хэму, который хотел приобрести 25-летнего итальянца, информирует Tuttosport.

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Лондонцы готовы были отдать за Белотти 60 миллионов евро, однако даже такое предложение не заставило руководство "гранатовых" изменить свое решение. Торино настаивает на 100 миллионах евро за своего лидера. Именно такая клаусула прописана в контракте игрока, но она действует только для клубов за пределами Италии.

Напомним, ранее Вест Хэм отпустил нападающего Марко Арнаутовича в Китай и теперь пытается найти достойную замену австрийцу.

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