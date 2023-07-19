"Молотобойцы" отправили Деклана Райса в Арсенал за рекордную сумму в 122 миллиона евро. Вест Хэм планирует подписать нового полузащитника, чтобы компенсировать уход своего игрока.

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Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, английский клуб нацелился на Леона Горецку из Баварии. Томас Тухель не будет препятствовать трансферу, поскольку недоволен формой 28-летнего футболиста. Мюнхенцы ожидают, что смогут получить по Горецку около 50 миллионов евро.

Полузащитник в минувшем сезоне отыграл за Баварию в 40 матчах. В активе футболиста шесть голов и шесть результативных передач. Отмечается, что Леон Горецкий не хотел бы покидать Бундеслигу.

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