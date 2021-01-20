"Молотки" изучают вариант с подписанием аргентинца, сообщает AS.

Первый ассист Ярмоленко в сезоне АПЛ в видеообзоре матча Вест Хэм – Вест Бромвич – 2:1

Вест Хэм стремится усилить атакующую линию в январе, поскольку наставник лондонцев Дэвид Мойес после продажи Алле остался только с одним вариантом – склонным к травмам Антонио. Симеоне должен стать его дублером. Отъезду аргентинского форварда с Сардинии также способствует интерес Кальяри к нападающему Торино Симоне Дзадза.

В нынешнем сезоне Джованни Симеоне провел 16 матчей в Серии А, в которых забил 5 мячей.

Ярмоленко осуществил мечту Мойеса – первый ассист украинца в АПЛ, а давний герой тянет Вест Хэм к историческим высотам