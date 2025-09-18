Руководство Вест Хэма изучает возможность замены Грэма Поттера на Фрэнка Лэмпарда, информирует Football Insider.

Сейчас Лэмпард возглавляет Ковентри из Чемпионшипа. В прошлом сезоне команда заняла пятое место, поднявшись из нижней половины таблицы.

Фрэнк доволен положением дел в текущем клубе, но может заинтересоваться предложением из АПЛ. Ключевым фактором может стать то, что Лэмпард в детстве болел за Вест Хэм, и именно в его составе дебютировал в АПЛ в 1996 году, проведя за команду 187 матчей во всех турнирах.

Вест Хэм набрал 3 очка за 4 игры в текущем сезоне АПЛ и занимает 18 место. Поттер возглавляет клуб с января 2025 года.

