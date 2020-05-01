Вест Хэм нашел неожиданное усиление в Атлетико – команда Ярмоленко делает все возможное, чтобы избежать вылета

Мексиканский полузащитник Атлетико Эктор Эррера попал в сферу интересов "молотобойцев". Кризис может привести к трансферу.

Вест Хэм пытался подписать Эрреру еще зимой, однако футболист взял время на размышления до лета. Теперь "молотобойцы" вновь заинтересованы в трансфере опытного мексиканца, информирует The Independent.

Трансфер лично продвигает Дэвид Мойес, который хочет укрепить среднюю линию команды, чтобы спастись от вылета после возобновления АПЛ (Вест Хэм опережает зону вылета лишь благодаря лучшей разнице голов). Клуб арендовал Соучека, молодой талант Райс может еще на год остаться, однако тренер все равно считает, что усиление опорной зоны необходимо.

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30-летний Эррера свободным агентом перешел в Атлетико прошлым летом. Эктор получал немало игрового времени, однако в иерархии Симеоне считается последним выбором в центр поля, уверяет MD. Испанские журналисты пишут, что стороны не очень хотят прекращать сотрудничество, но коронавирусный кризис может заставить Атлети продать мексиканца.

Если придется попрощаться с мадридцами, бывший капитан Порту предпочтет продолжение карьеры в Лондоне. Поэтому шансы у Вест Хэма неплохие.

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