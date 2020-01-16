Вест Хэм надеется арендовать Баркли зимой – у клуба Ярмоленко есть козырь для переговоров

Вест Хэм продолжает поиски усиления состава во время зимовго трансферного окна.

Лондонцы интересуются атакующим хавбеком Челси Россом Баркли, информирует Mirror.

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Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес работал вместе с 26-летним англичанином в Эвертоне, поэтому хорошо знает его потенциал. Шотландский специалист надеется, что "молотам" удастся договориться об аренде хавбека до конца сезона 2019/20.

Челси не спешит отпускать Баркли в другой клуб, но есть один фактор, который может подтолкнуть самого игрока вмешаться в переговоры. Он не имеет стабильного места в основе "синих", потому рискует не поехать со сборной Англии на Евро-2020. Вест Хэм готов гарантировать Баркли игровое время, что значительно увеличит его шансы на попадание в заявку команды Саутгейта.

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Источник добавляет, что у руководства "молотов" есть альтернативный вариант на случай провала с англичанином – это Франк Кессье из Милана.