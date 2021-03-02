Нападающий Челси Тамми Абрахам может перебраться в Вест Хэма в летнее трансферное окно.

Форвард Челси возглавляет трансферный шорт-лист Вест Хэма на лето 2021 года, сообщает Daily Star.

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"Синие" готовы проститься с нападающим, поскольку стремятся подписать Эрлингом Холандом. Кроме Абрахама, Вест Хэм рассматривает варианты с форвардом Арсенала Эдди Нкетией и нападающим Брэнтфордом Айвеном Тоуни.

К слову, Тамми является лучшим бомбардиром Челси в этом сезоне, отметившись 12 голами и 6 ассистов в 30 поединках.

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