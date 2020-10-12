Защитник английского Уотфорда Крейг Доусон может усилить лондонский Вест Хэм еще этой осенью.

Клубы находятся на продвинутой стадии переговоров по центрбеку, сообщает Sky Sports.

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До 16 октября клубы Премьер-лиги могут подписывать исполнителей из Чемпионшипа, потому Доусон – последняя возможность обновить защитную линию к зиме. Вариант с защитником "шершней" возник после провала переговоров о трансферах Джеймса Тарковски (Бернли), Николая Матвиенко (Шахтер) и Уэсли Фофана (Сент-Этьен/Лестер). Если Уотфорд продаст англичанина, то возьмет на его позицию Джо Беннетта из Кардиффа.

В сезоне 2019/20 Крейг Доусон провел 29 матчей в АПЛ, в которых забил 2 мяча.

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