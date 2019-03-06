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Вест Хэм нацелился на вингера Копенгагена Скова – он может составить конкуренцию Ярмоленко

16:27 13 Читати українською
Вест Хэм нацелился на вингера Копенгагена Скова – он может составить конкуренцию Ярмоленко
Роберт Сков / Фото ФК Копенгаген

Вест Хэм уже планирует усиление на летнее трансферное окно.

Роберт Сков попал на радары лондонского Вест Хэма, сообщает Sky Sports.

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В текущем сезоне чемпионата Дании 22-летний вингер демонстрирует впечатляющую статистику. Сыграв 24 матча, футболист отличился 22-мя голами и 6-ю ассистами.

Конкуренцию "молотобойцам" в охоте на Роберта составит Тоттенхэм, Уотфорд и Вулверхэмптон.

Сков играет на позиции правого полузащитника, именно функции этого амплуа до травмы выполнял в Вест Хэме Андрей Ярмоленко.

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Трансферы Украинцы за рубежом Англия Роберт Сков Роберт Сков Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Копенгаген Копенгаген
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