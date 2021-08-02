Серб всерьез заинтересовал Вест Хэм, сообщает Sky Sports.

Арсенал и Эвертон поборются за звездочку Шальке

Лондонцы обратили внимание на Миленковича, у которого остался всего год по контракту с "фиалками". Юнайтед верит в умеренные аппетиты флорентийцев. Кандидатура центрбека появилась в шорт-листе "молотков" из-за проблемных переговоры о покупке Курта Зума. Челси требует за своего защитника 25 млн фунтов. Вест Хэм, в свою очередь, считает такой ценник завышенным.

К слову, в сезоне 2020/21 Никола Миленкович провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

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