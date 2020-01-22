Вест Хэм нацелился на чемпиона мира – Рома готова продать игрока за смешную сумму

Лондонский клуб начал переговоры по трансферу хавбека Стивена Н'Зонзи, права на которого до сих пор принадлежат Роме.

"Молоты" сделали трансферный запрос в Рому относительно опорного хавбека Стивена Н'Зонзи, информирует Daily Mail. 31-летний футболист сейчас выступает в аренде за Галатасарай, но турецкий клуб не против досрочно вернуть его в Рим.

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По информации источника, Рома готова продать француза всего за 3,5 млн фунтов, ведь наставник "волков" Паулу Фонсека не рассчитывает на него. Сам игрок стремится переехать именно в Лондон – там живет его семья.

Напомним, что хавбек уже выступал в АПЛ – он защищал цвета Брекберна и Сток Сити. В 2018 году Н'Зонзи стал чемпионом мира в составе сборной Франции. Он сыграл на турнире в России 5 матчей.

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