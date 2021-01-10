Нападающий Зальцбурга Пэтсон Дака может оказаться в английском Вест Хэме.

Вест Хэм рассматривает замбийского форварда в статусе замены Себастьяну Алле, который покинул "молотков" ради Аякса.

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По информации Daily Mirror, трансфер Пэтсона Даки может обойтись клубу Ярмоленко около 30 млн евро.

К слову, форвард провел 17 матчей в составе Зальцбурга в текущем сезоне, записав в свой актив 15 голов и 5 ассистов.

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