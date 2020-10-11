Как известно, клубы английской Премьер-лиги могут подписывать футболистов из Чемпионшипа до 16 октября. Команда нашего Андрея Ярмоленко хочет воспользоваться этим правом и близка к подписанию вингера Брэнтфорд Саида Бенрама.

Мойес оценил новичка Вест Хэма и объяснил, благодаря чему конкурент Ярмоленко получил место в стартовом составе

Как сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети Твиттер, Вест Хэм согласовал условия личного контракта с 25-летним алжирским футболистом, в котором видит замену Фелипе Андерсону, ушедшему в аренду в Порту. Контракт подпишут сроком на пять лет. "Молотки" рассчитывают завершить сделку с Брэнтфордом в ближайшее время. Клуб из второго по силе дивизиона чемпионата Англии рассчитывает получить за Бенрама 30 млн евро.

Напомним, Саид выступает в составе Брентфорда с 2018 года, куда перешел из Ниццы за 1,7 млн евро. В прошлом сезоне в 46 матчах Чемпионшипа забил 17 голов и отдал 9 результативных передач. За вингером закрепилось прозвище "алжирский Месси", хотя он правша и играет на левом фланге атаки. Transfermarkt оценивает игрока в 10,5 млн евро.

Англия оформила исторический разгром Уэльса на Уэмбли – сразу три сборника отличились дебютным голами за "Трёх львов"